ALESSANDRIA – Sulla vicenda delle mascherine con odore di solvente ritrovate da uno studente dell’Istituto Saluzzo Plana, ripresa in serata dal leader della Lega Matteo Salvini (“Chiederemo spiegazioni in Parlamento” ha detto il leader del Carroccio) non si è fatta attendere la replica del Movimento 5 Stelle. “Vorrei suggerire al Senatore Salvini che non c’è bisogno di andare in Parlamento” ha rimarcato la senatrice pentastellata Susy Matrisciano “da Senatore della Repubblica lui stesso può tranquillamente alzare la cornetta e chiedere delucidazioni al Commissario Arcuri anche attraverso il suo rappresentante del territorio. Io ho già provveduto ad inoltrare il documento. Trovo tutto davvero molto triste, in questo momento in cui c’è bisogno di lavorare a testa bassa anziché alimentare futili polemiche”.