AGGIORNAMENTO ORE 08.21 – Da lunedì 16 marzo sarà avviato ad Alessandria un servizio di consegna farmaci e spesa. Il progetto vede il coinvolgimento del Servizio Protezione Civile del Comune e si avvarrà anche della collaborazione del Gruppo Volontari della Polizia Municipale, del Cissaca e di due associazioni di volontariato alessandrino: Anteas-Trasporto Amico e i Volontari dell’Oftal.

AGGIORNAMENTO ORE 08.14 – A Valenza è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) di Protezione Civile con la possibilità di poter disporre della consegna di medicine e cibo a chi è in difficoltà. A poter usufruire del servizio le fasce più deboli della cittadinanza (anziani, disabili e malati) oltre a chi è in quarantena domiciliare fiduciaria.

PIEMONTE – Nuovo giorno in Italia e in Piemonte di lotta alla diffusione del coronavirus. A ieri erano 689 le persone risultate positive al test del Covid-19, di cui 107 in Terapia Intensiva e 452 in altri reparti. Complessivamente i decessi sono stati 29. La situazione in provincia di Alessandria vede 136 persone malate, facendo del nostro territorio uno dei più colpiti dalla pandemia. È notizia sempre di ieri di una trentina tra suore e operatori della Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità con una possibile positività al coronavirus. 23 religiose sono anche state trasferite agli ospedali di Tortona e Omegna.