AGGIORNAMENTO ORE 08.25 – Per i territori del Novese e Tortonese è nato un servizio gestito da 17 psicologi e accessibile gratuitamente dai cittadini per affrontare le paure e le ansie legate alla quarantena e all’emergenza coronavirus.

AGGIORNAMENTO ORE 07.49 – Il capogruppo alla Camera di LeU, l’alessandrino Federico Fornaro, ha chiesto alla Regione Piemonte una svolta netta sulla gestione dei tamponi e delle case di riposo. “Bisogna riuscire a fare più tamponi e gestire al meglio i casi di positivi“.

PIEMONTE – Picco importante dei contagi quello registrato nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, in provincia di Alessandria. Sono infatti risultate 80 persone positive al coronavirus con 24 decessi. Dato positivo, invece, per i guariti che sono stati 27 per un totale di 79 nell’Alessandrino. Intano in una lunga conferenza stampa l’assessore regionale Icardi ha voluto fare il punto sulla situazione della Sanità piemontese rispedendo al mittente le accuse di spostamenti di malati Covid-19 dagli ospedali alle Rsa.