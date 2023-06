Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di venerdì 9 giugno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono molteplici gli eventi che animeranno Alessandria e provincia questo venerdì 9 giugno.

A Mirabello Monferrato vi aspetta un weekend molto divertente grazie agli eventi organizzati dal Country Sport Village. Prosegue infatti il “Country Summer 2023″ e questa sera si terrà una serata in pieno stile country. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar e nella pizzeria del Country Sport Village si potrà gustare un menù pizza a 15 euro o scegliere tra le altre specialità preparate dalla cucina. Dopo cena potrete scatenarvi sotto le stelle in balli sfrenati con SilvaCountry. Per avere maggiori informazioni e per prenotare potete contattare il numero 334 7304062.

Tra questi vi segnaliamo che nello spazio espositivo della Fondazione Luigi Longo in via Baudolino Giraudi 421 a Castellazzo Bormida, prosegue la terza edizione della rassegna “E a un certo punto il rosso cambiò colore”. L’appuntamento di questa sera inizierà alle 17.30 con la presentazione del libro “La pace al primo posto – scritti di Enrico Berlinguer” in un dialogo tra il curatore del libro Alexander Hobel, l’onorevole Silvana Dameri e il giornalista Alberto Ballerino. Dalle 21 saranno poi protagoniste la giornalista e attivista femminista Monica Lanfranco ne “Il senso di libertà. Perché il corpo delle donne è un campo di battaglia”, accompagnata dalla musicista Elaheh Khalesi. Chiuderà la serata il concerto di Cristina Nico.

Cosa fare ad Alessandria

Fino al 29 ottobre nelle sale d’arte al piano terra di Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28 ad Alessandria, è allestita la mostra antologica “Segni materiali fonemi” che raccoglie una quarantina di opere di Carlo Pace, tra cui alcune inedite ed è suddivisa idealmente in tre percorsi che rappresentano i tre momenti principali dell’artista. La mostra è aperta sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni rispetto alla prenotazione di visite guidate è possibile scrivere all’email didattica.fondazionecral@gmail.com oppure chiamare il 347 8095172.

Fino al 18 giugno, invece, c’è la mostra “100 anni di profumo. Alessandria, la culla del profumo d’Italia” in piazza Marconi. L’allestimento della mostra “sospesa” è un avvincente percorso narrativo con le opere di uno dei maggiori illustratori contemporanei, Stefano Riboli che racconta l’evoluzione del marchio Felce Azzurra associato a luoghi e opere caratteristiche della città di Alessandria.

Il Museo Etnografico “C’era una volta” ospita la mostra “Gioielli in chiacchierino“, esposizione che presenta oggetti interamente creati a mano con l’antica arte del chiaccherino a cura di Maria Rosa Cucchiara. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito del Museo.

Il cortile di Palazzo Cuttica, questa sera alle 21.30, ospita il concerto del Gruppo dell’Incanto “Il Bambino della Cittadella”. Un evento organizzato in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi e il Comune di Alessandria. “Il Bambino della Cittadella” è una raccolta di brani musicali dedicati a fatti e personaggi alessandrini. L’ingresso è gratuito.

Prosegue l’appuntamento con “Marengo, terre belle in quattro tappe“. Questa sera alle 19 al Castello di Piovera si terrà l’Expo d’arte culinaria delle scuole ODPF dell’Istituto Santa Chiara di Tortona e del CIOFS-FP Piemonte ETS. Anche domani, sabato 10 giugno e domenica 11 giugno, ci saranno altri eventi dedicati alla storia napoleonica. Per scoprirli clicca qui.

Cosa fare a Tortona

Al Museo Diocesano, fino al 29 luglio si potrà visitare la mostra di Greta Penacca “Holy Vestments and Sacred Images”, un cospicuo numero di lavori, carte e tele, sculture in argilla e un gioiello, che hanno come tema l’indagine sulla forma del sacro. La mostra è aperta dalle 16 alle 19.

A Palazzo Guidobono si può vedere anche “Una principessa a Tortona”, una mostra documentale dedicata alla figura di Cristierna di Danimarca. La mostra è aperta dalle 15.30 alle 19.

L’Accademia Musicale San Matteo presenta “I saggi nel chiostro“. Sono stati organizzati due concerti che nel weekend animeranno il chiostro della chiesa San Matteo in via Emilia 291. Questa sera, alle 18.30, a salire sul palco saranno gli allievi di violino e pianoforte dei professori Valeria Bisio, Daniela Menditto, Lorenzo Caramagna e Giorgio Vercillo. Ingresso libero.

Fino al 29 luglio sarà possibile visitare al Museo Diocesano la mostra di Greta Penacca “Holy Vestments and Sacred Images”. Si tratta di un congruo numero di lavori, carte e tele, sculture in argilla e un gioiello, che hanno come tema l’indagine sulla forma del sacro. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Per saperne di più potete consultare la pagina Facebook del museo.

Cosa fare a Novi Ligure

Oggi si tiene l’evento, esteso in tutto il territorio nazionale, “La lunga notte delle chiese”, promosso dall’Associazione Belluno. Si tratta della notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura in chiave di riflessione e di spiritualità. Alle 21 partirà un percorso d’arte e di poesia nella Chiesa Collegiata e nell’oratorio di S. Maria Maddalena. Per avere maggiori informazioni sul programma o per scoprire quali chiese in provincia di Alessandria partecipano all’evento clicca su lunganottedellelchiese.com.

Cosa fare a Casale Monferrato

“Enrico Colombotto Rosso, allure d’art” è il titolo della mostra dedicata al maestro monferrino che verrà inaugurata questa sera alle 17.30 e resterà aperta al pubblico fino al 30 luglio 2023 nel Salone Marescalchi del Castello di Casale Monferrato. Enrico Colombotto Rosso è stato uno dei protagonisti del secondo Novecento con la sua produzione artistica che lo ha portato a una fama internazionale e questa esposizione si articolerà basandosi su un corpus di opere d’arte ad olio, a tempera e a china, oltre ad assemblaggi e fotografie. Potete visitare la mostra nei weekend dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Il venerdì dalle 15 alle 18 potete visitare la chiesa di Santa Caterina che in questo periodo è accessibile solo da via Trevigi 16 a causa di lavori alla facciata. Per programmare delle visite fuori orario potete contattare l’email info@santacaterinacasalemonferrato.it oppure il numero 0142 591375.

Dalle 19 alle 22 è possibile visitare con una guida la Chiesa Madonna degli Angeli di Santa Maria del Tempio. Ci sarà anche un momento libero e personale di meditazione nella Cappella della Madonna del Tempio dove vi verranno consegnati dei foglietti contenenti delle riflessioni, proposte dai collaboratori parrocchiali.

Nel weekend, dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alla 19, potrete entrare nel Castello del Monferrato, mentre dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 potrete visitare il Museo civico e Gipsoteca “Bistolfi“. Grazie alle nuove tracce audio potrete ascoltare informazioni, curiosità e aneddoti sulle collezioni del Museo direttamente sul vostro smartphone, inquadrando i nuovi QR code presenti. Lungo il percorso sono inoltre presenti cinque tracce audio dedicate ai più piccoli. Fino al 24 settembre negli orari di apertura del Museo è visitabile anche l’esposizione “Leonardo Bistolfi e la fortuna della Croce Brayda”. IL prezzo del biglietto intero è di 5 euro, ridotto 3 euro e 60. L’entrata è gratuita per gli abbonati ai Musei del Piemonte e per chi ha la tessera MoMu Monferrato Musei.

Al Castello di Casale vi aspetta anche la mostra “Maria Vittoria Backhaus. I miei racconti di fotografia oltre la moda“, organizzata da Middle Monfest 2023. Una mostra dedicata alla brillante Maria Vittoria Backhaus, che vi racconta più di 50 anni di fotografie con più di 200 immagini in esposizione. La galleria caleidoscopica di immagini, è una guida per scoprire la creatività dell’autrice a tutto tondo. Potete visitare la mostra dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Cosa fare a Ovada

All’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato Ovadese si può visitare la mostra dedicata ad Abo Alberto Nori e Michelangelo Toffetti. La mostra è aperta fino al 24 giugno il giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Cosa fare ad Acqui Terme

Nell’ambito del progetto “Non perderti in un bicchiere”, alle 18 nella sala conferenze di Palazzo Robellini in piazza Levi 5, si terrà la presentazione del libro “Il ragazzo con il ciuffo che si faceva chiamare Brivido” di Margherita Zunino. Una storia familiare d’amore e di coraggio contro lo spettro dell’alcolismo. Sarà presente l’Associazione Alcolisti Anonimi di Tortona che, oltre a presentare l’associazione, porteranno anche la loro testimonianza del loro percorso di recupero. Ingresso libero.

Anche Ovada partecipa all’evento “Lunga Notte delle Chiese“. Nella Cattedrale in piazza Duomo, alle 20.45, assisterete al concerto d’organo del M° Margherita Sartor con le musiche di Bach, Mendelsshon, Brahms e Vierne. Alle 21.45 inizierà il concerto di pianoforte con Carolina Orione, che suonerà le musiche di Schuman, Bach e Rachmaniniff. Infine, alle 22.15 potrete visitare il trittico del Berbejo. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

A Cartosio questa sera alle 21 potete assistere allo spettacolo “Una Cin Ci Là”, un particolare adattamento della celeberrima operetta di C. Lombardo e V. Ranzato. Lo show durerà circa un’ora e l’ingresso è libero. Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito di scavalcamontagne.

La compagnia teatrale “Belli da morire” porta in scena “Il Giovane Mazzarò“, spettacolo diretto da Marcello Chiaraluce, liberamente ispirato a “La Roba” di Giovanni Verga. Un’ipotetica ricostruzione degli anni di gioventù di Mazzarò. Lo spettacolo inizia alle 21, in piazza Belvedere a Visone.

In via Papa Giovanni XXIII, 28 a Viguzzolo, arriva un appuntamento dedicato alla musica per il Festival “Echos 2023: I luoghi e la musica“. Il Trio Johannes suonerà “Schubert, sulle ali del canto“. Il trio è composto da Francesco Manara, al violino, Massimo Polidori, al violoncello e Claudio Voghera al pianoforte. A causa del numero limitato dei posti nella Pieve, è consigliata la prenotazione al numero 348 716 1557. In occasione del concerto l’Associazione Culturale Viguzzolese curerà una visita guidata gratuita della Pieve con inizio alle 20:15. Il concerto inizia alle 21. A Cella Monte potete visitare nel weekend l’Ecomuseo, che valorizza la particolarità e l’unicità della vita e del paesaggio monferrino, caratterizzato dalla Pietra da Cantoni. Situato nello storico Palazzo Volta che custodisce un infernot (gli infernot del Monferrato, scavati nella roccia, sono stati riconosciuti Patrimonio Unesco). Per avere maggiori informazioni e per prenotare potete scrivere un’ email a prenotazioni@ecomuseopietracantoni.it.

Sempre per la rassegna “La lunga notte delle Chiese 2023“, l’Ente di gestione dei Sacri Monti “Riserva speciale del Sacro Monte di Crea” a Serralunga di Crea, aprirà al pubblico la Cappella IV “Concezione di Maria” e la Cappella V “Natività di Maria”. Verrà resa visibile attraverso l’apertura delle porte anche alla Cappella VIII “Annunciazione”. Le guide vi illustreranno ciascuna cappella e avrete modo di cogliere, attraverso l’arte, alcuni momenti significativi della vita della Vergine Maria. L’evento si terrà dalle 21 a mezzanotte.

Nella chiesa di San Giovannino a Cantone Cerreto dalle 20.30 alle 23, si terrà un percorso tra arte e meditazione, tra silenzi e musiche, che vi offrirà l’occasione di mettere per un attimo in pausa la frenesia della vita moderna. Il momento di visita e di riflessione sarà allietato dal suono dei liuti suonati da giovani allievi del Conservatorio di Alessandria.

Nella Chiesa Parrocchiale San Lorenzo a Camino, dalle 20 alle 23.30 potrete effettuare delle visite guidate che saranno intervallate dall’esecuzione di momenti musicali all’organo curati da Andrea Verrando.

Questa sera dalle 19 alle 23, a Frassineto Po, potete visitare la collegiata di Sant’Ambrogio accompagnati dalle musiche classiche e operistiche del trio composto dalla soprano Alexandra Ivchenko, Angelica Larosa, suonatrice di oboe e il pianista Giovanni Manerba. In chiesa saranno disponibili brochure contenenti informazioni sulla storia della chiesa e riflessioni sul tema “Dove sei?” elaborate dai collaboratori parrocchiali che potranno essere un utile strumento per un momento di meditazione.

Al Castello di Piovera c’è la mostra d’arte contemporanea “No, negare il negativo”, a cura di Niccolò Calvi di Bergolo, Giuseppe Castelli e Maria grazia Dapuzzo. La mostra è aperta al pubblico ogni fine settimana di maggio e giugno dalle 15.30 alle 19 durante i giorni di apertura del castello.

Il venerdì, nell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, ovvero dalle 9 alle 12, è possibile visitare al Museo della Resistenza e della Vita sociale, in Val Borbera “G.B. Lazagna” a Rocchetta Ligure, la mostra “Carte di Famiglia. Documenti e cimeli dall’archivio Lazagna“. L’evento è parte del Benedicta Festival 2023. Ingresso libero.

È stato organizzato a Gavazzana il “Prom“, un evento dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie, per festeggiare l’inizio dell’estate. In Piazza del Borgo dalle 18.30 fino all’una di notte potrete divertirvi sui gonfiabili e ballare. Nel pomeriggio ci sarà anche il rinfresco. Ingresso gratuito.

Questa sera alle 19, al Castello di Piovera, si terrà un evento dedicato alla Battaglia di Marengo, che chiuse la seconda campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte il 14 giugno del 1800. L’obiettivo dell’evento è quello di ricordare la storia napoleonica avvenuta nel nostro territorio. Ingresso gratuito.

Nella Biblioteca Civica di Serravalle Scrivia si terrà la presentazione del romanzo storico “L’uomo delle fiere di cambio” di Osvaldo Semino. La presentazione inizia alle 17.

A Sale, nella Chiesa di Santa Maria e San Siro, sono stati invitati i “Prof_in_Coro“. Il concerto inizierà alle 21.15 e il coro proporrà un repertorio di tipo antologico rappresentativo di epoche e stili differenti. Il corpus principale dei brani è basato sulla polifonia sacra affiancati da composizioni tratte dal repertorio, sempre sacro, settecentesco. Ci sarà anche una sezione dedicata ai generi spiritual e gospel.

Alle 21.15, nel salone delle ciliegie di Rivarone, ci sarà lo spettacolo “Delitto quasi perfetto” della compagnia teatrale Ikeatrando di Valenza. Si tratta di una commedia brillante ambientata in un vecchio castello abitato da personaggi stravaganti ed equivochi dove avviene un misterioso omicidio che impegnerà un buffo e imbranato poliziotto. L’ingresso è gratuito.

Da oggi tornano gli appuntamenti delle 21.30 all’arena estiva, per il ciclo “Notti d’Estate al Parco Torre” con due cicli “Palco Torre” dedicati al teatro all’aperto e “LetteraTorre” dedicati agli autori di libri. Sarà particolarmente ricca e variegata l’offerta di questa terza edizione. La proposta d’esordio di questa sera sarà al Palco Torre a San Salvatore Monferrato, con la compagnia bolognese “Masquerade Mask” che porterà in scena una prosa in maschera, per la regia di Massimo Macchiavelli, con gli attori Luca Comastri e Tania Passarini. Gli appuntamenti sono tutti a ingresso gratuito.

Foto di Gabriella Clare Marino presa su Unsplash.