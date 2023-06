Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 11 giugno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Con l’arrivo di giugno e dell’estate si moltiplicano gli eventi in provincia di Alessandria.

Tra questi vi segnaliamo che oggi a Piovera continua la Festa dell’Agricoltura: nel borgo del castello medioevale di Piovera troverete gli stand della mostra-mercato di prodotti tipici agricoli e artigianali, potrete ammirare il raduno con la sfilata di trattori d’epoca, il Trofeo di aratura dei campi. In programma anche attività e giochi per grandi e bambini, visite guidate al Castello, alla mostra di arte contemporanea “Fossili Moderni – No, negare il negativo”. Il tutto accompagnato da ottimi piatti della cucina tipica piemontese durante le Cene Contadine e il pranzo di Fienagione. Per informazioni potete contattare proloco.piovera@libero.it.

All’ex fornace di Bassignana la Croce Rossa Italiana Alessandria, unità territoriale di Valenza, in collaborazione con l’Associazione Memorial Cristian Zucconi A.p.s., ha organizzato il Quarto Torneo di Calcio Balilla Umano. Oltre alla competizione, che prenderà il via alle 10, ci saranno musica, food e attrattive per i più piccoli. L’ intero ricavato della manifestazione concorrerà nell’acquisto di Fiat Doblo per il trasporto disabili. Qui trovate la nostra intervista agli organizzatori.

Se avete voglia di una gita fuori provincia a Nizza Monferrato anche oggi la tradizionale Corsa delle Botti porta “Il Monferrato a Tavola”. Dalle 12 alle 22 in piazza Garibaldi si potranno degustare piatti tipici della cucina monferrina preparati dalle Pro Loco con vini locali. Ci sarà anche l’animazione per i più piccoli a cura della Soffitta dei Bambini. Per le vie dei centro storico, alle 16, potrete assistere alla semifinale della gara delle botti e alle esibizioni di banda e sbandieratori. La finale è prevista alle 18.

Cosa fare ad Alessandria

Fino al 29 ottobre nelle sale d’arte al piano terra di Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28 ad Alessandria, è allestita la mostra antologica “Segni materiali fonemi” che raccoglie una quarantina di opere di Carlo Pace, tra cui alcune inedite. La mostra è suddivisa idealmente in tre percorsi che rappresentano i tre momenti principali dell’arte di Carlo Pace. L’esposizione è aperta sabato e domenica con orario 9-13 e 15-19. Ingresso gratuito. Trovate maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato.

All’Auditorium San Baudolino, alle 21, potete assistere a “Shakespeare Museum“, la restituzione pubblica del corso di recitazione del biennio 2021-2023 della Scuola d’Arte Drammatica “I Pochi” di Alessandria. Il biglietto costa 10 euro. Per informazioni si può contattare via WhatsApp il 329 11 55 457.

lI Museo Etnografico “C’era una volta” ospita la mostra “Gioielli in chiacchierino”, un’esposizione di oggetti interamente creati a mano con l’antica arte del chiaccherino a cura di Maria Rosa Cucchiara.

Ancora al Museo Etnografico “C’era una volta” si può assistere a “Musica e Colori”, un concerto all’interno della rassegna Musicalia che vede protagonisti gli allievi del Vivaldi e del Liceo Umberto Eco. Oggi alle 17 saliranno sul palco Felice Trotta (saxofono) e Paolo Ghiglione (pianoforte).

Proseguono le serate danzanti al Circolo “La Familiare” di Alessandria: il circolo in viale Massobrio 18 ad Alessandria. “La Familiare” vi farà poi danzare tutti i giovedì, sabato, domenica, e anche a Ferragosto, fino al 10 settembre. Durante le serate sarà attivo il servizio ristorante e tutti giovedì sera “la magica Elisabetta”, ossia la regina dei fornelli del circolo Elisabetta Brè, rifocillerà i danzatori con uno spuntino di mezzanotte. Le serate con musica da ballo prevedono il giovedì sera un ingresso di 3 euro per le signore e di 5 euro per gli uomini e un biglietto unico a 5 euro il sabato e la domenica.

Cosa fare a Casale Monferrato

Il Mercatino dell’Antiquariato di Casale Monferrato torna l’11 giugno in versione “Extralarge”. Ai circa 300 espositori al Mercato Pavia e Salone Tartara si aggiunge l’area espositiva di Piazzale Divisione Mantova, dietro il Castello, a cui si potrà accedere direttamente attraverso l’uscita sul lato Nord del Mercato Pavia. Come sempre oggettistica, modernariato, abbigliamento, libri e arredamento vintage saranno i protagonisti dell’evento.

Nell’ambito della rassegna “Domenica al Museo” potete partecipare a una visita guidata gratuita alle Collezioni del Museo Civico di Casale Monferrato a cura di Chiara Varese. La rassegna vuole offrire un’introduzione alle ricche e differenti collezioni del Museo. Questo mese la visita verterà sulla sala del Risorgimento.

Il Complesso Ebraico di vicolo Olper ospita il secondo appuntamento del 2023 della rassegna musicale “Musica in sinagoga”, ideata e diretta dal compositore Giulio Castagnoli e arrivata alla sua IX edizione. Il tema di questo concerto previsto per le 17 è “Il pianoforte tra Otto e Novecento” e vede come solista Alessandro D’Onofrio. Ingresso libero, per informazioni 0142 71807 o www.casalebraica.org.

Sempre al Complesso Ebraico di vicolo Olper si può visitare la mostra “Aspettando il Golem”, Storie e leggende ebraiche nelle pubblicazioni di Orecchio Acerbo, a cura di Ada Treves e Paolo Cesari. La mostra oggi è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Fino al 30 luglio nel Salone Marescalchi del Castello di Casale Monferrato si può visitare la mostra “Enrico Colombotto Rosso. Allure d’art”, esposizione che vuole celebrare il percorso artistico culturale dell’artista a dieci anni dalla sua scomparsa.

Cosa fare a Tortona

In piazza delle Erbe domenica ci sarà “Maggiolini a Tortona“, il 19°raduno di vetture Volkswagen raffreddate ad aria. La giornata inizierà alle 9 in piazza delle Erbe per iscrizioni (al costo di 10 euro per equipaggio) e accoglienza. Alle 9.30 e alle 10 si potrà effettuare gratuitamente una visita guidata alla pinacoteca “Il Divisonismo” della Fondazione CRTortona. Alle 10.45 si partirà per il giro in centro città e l’escursione sui colli tortonesi. Non mancheranno il pranzo (al costo di 30 euro a persona) e una sosta per un aperitivo alla cantina Vigneti Repetto a Sarezzano. Per info e prenotazioni (obbligatorie) chiamare Enzo al 392 1955129.

Per gli appassionati di vino oggi c’è “Quatar Pass nel Derthona Timurass”, una domenica slow alla scoperta del territorio assaggiando vini e prodotti tipici nelle cantine dei produttori di Derthona e nei ristoranti della guida Osterie d’Italia Dalle 10.30 alle 18 le cantine aderenti accoglieranno i visitatori per proporre vini e assaggi del territorio. Ci si può iscrivere al punto di accredito Cantina di Tortona in Via Muraglie Rosse 5 oppure online. Il prezzo è di 35 euro a persona, 30 per i soci Slow Food; la prevendita online costa invece 30 euro a persona ridotti a 25 per i soci Slow Food,

Nella frazione di Rivalta Scrivia c’è un nuovo appuntamento del Festival Echos. A esibirsi nell’Abbazia cistercense alle 17 sarà il Duo Manara-Voghera con “Schubert, sulle ali del canto”. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In occasione del concerto, l’Associazione Amici dell’Abbazia di Rivalta curerà una visita guidata gratuita dell’Abbazia con inizio alle ore 16:15.

Cosa fare ad Acqui Terme

In piazza Italia c’è “L’agricoltura in piazza“, un evento dedicato allo sviluppo rurale, alle aziende agricole, ai prodotti del territorio ma anche all’arte, al cinema e alla musica. Il programma della manifestazione è molto ricco: dalle 12 alle 21 ci saranno degustazioni e ricette a cura delle pro loco di Acqui Terme, Casal Cermelli, Ovrano e Rivalta Bormida e si potranno acquistare prodotti enogastronomici del territorio. Dalle 17 alle 21 si potrà visitare la mostra dedicata all’agricoltura piemontese e ci saranno i laboratori per bambini e famiglie. Alle 18.45, al Teatro Ariston, verrà proiettato “Coltivare storie, l’agricoltura piemontese al cinema”, un corto di Giulio Pedretti e Regione Piemonte. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Alle 20.30 ci sarà la musica dal vivo con la partecipazione del Fuckcancer Choir.

Oggi arrivano i “Ludi Aquaenses“, i giochi antichi di Acqui Terme: dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 18 ci saranno rievocazioni storiche, attività per tutta la famiglia e la visita al Civico Museo Archeologico.

Il Lions Club Acqui Terme Host organizza questa domenica la “Camminata contro il diabete”. Dalle 9 alle 10 il ritrovo è sulla pista ciclabile della strada del Greto per le iscrizioni a offerta volontaria (gratuito per i minori di 14 anni). il ricavato sarà devoluto pe l’acquisto di un cane guida per non vedenti. Prima e dopo la camminata sarà possibile misurare la glicemia. Al termine verrà offerta ai partecipanti una piccola colazione con focaccia e panini

Sotto i portici di Corso Bagni, come ogni seconda domenica del mese, torna il mercatino del libro per collezionisti e amanti di libri, cartoline ed altro materiale documentale.

In piazza della Bollente arriva il terzo raduno organizzato da Rust & Dust. L’appuntamento con il club di auto storiche è alle 8.30 per l’iscrizione e l’allineamento delle vetture.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

A Spigno Monferrato alle 21 andrà in scena “Ricette e Sinfonie”, uno dei titoli del progetto “Scavalcamontagne”, una tournèe di spettacoli in cammino a cura del Teatro della Caduta. Il testo è liberamente tratto da “Le ricette immorali” di Manuel Vázquez Montalbán e famose ricette di Ugo Tognazzi. Al racconto di ogni ricetta sarà infatti abbinato un piccolo assaggio enogastronomico d’eccellenza. L’ingresso allo spettacolo è libero, l’uscita a cappello. Per maggiori info potete visitare il sito scavalcamontagne.com.

A Cella Monte tornano gli appuntamenti di Monferrato Classic Festival. Nella Chiesetta di Sant’Antonio, alle 17.30, si esibirà Matteo Pinna al pianoforte. Il concerto è in collaborazione con l’Associazione Piano Friends.

A Morano sul Po questa domenica al “Porti” di Morano arriva la Festa del Po. Dalle 10.30 per tutta la giornata ci saranno gli Amici del Po con i barcè, gli arcieri del Vercelli Archery Team con istruttori e archi scuola per i bambini, le carrozze e i cavalli. Troverete inoltre i fotografi del Gfm con l’esposizione fotografica del loro prefetto Flash Back e un set per coloro volessero una foto in riva al fiume. Non mancherà un punto ristoro con street food e bevande a cura della Pro Loco. Dalle 14.30 arriva il laboratorio di pittura con Beatrice. Il gran finale sarà con il concerto della Banda Musicale “G.B. Viotti” di Fontanetto Po diretta dal Maestro Rino Messineo. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

A Sant’Agata Fossili, al Teatro Comunale, domenica alle 18 si potrà assistere all’Orchestra Note di Classe dell’Istituto Comprensivo 2 di Novi Ligure.

A Villadeati domenica ci sarà una “passeggiata nel bosco all’imbrunire“. La camminata dedicata ad adulti e bambini è giunta ormai alla sesta edizione e inizierà alle 18: l’escursione durerà circa 2 ore e si svolgerà su strade prevalentemente sterrate. Il ritrovo è all’Ostello in frazione Lussello. La partecipazione è gratuita. Per info e prenotazioni visita il sito www.associazionemadreselva.it.

A Treville torna invece “l’Orto dei Bambini” organizzato dalla Biblioteca Comunale G. Spina in collaborazione con l’Azienda Agricola Il Cascinotto. Il ritrovo è alle 15.30 in piazza Devasini: da lì la comitiva a piedi raggiungerà l’orto di Carla e Piero Ighina in località Cascinotti dove i bambini saranno coinvolti nelle operazioni di semina e trapianto dell’orto estivo. Inoltre seduti sulle balle di fieno i più piccoli potranno ascoltare la lettura di un nuovo racconto dove protagonista è la campagna. La partecipazione è libera e gratuita. Gradito un cenno di partecipazione al 3395415940. I bambini devono essere accompagnati da un genitore.

A Viguzzolo riparte la stagione di visite guidate alla Pieve romanica, quest’anno con una speciale collaborazione tra l’Associazione Culturale Viguzzolese e l’Associazione La memoria del passato. Ogni seconda domenica del mese fino a settembre i volontari saranno disponibili alla Pieve romanica e al Museo “La memoria del passato” per le visite guidate dalle 16 alle 19.

A Odalengo Piccolo torna un nuovo appuntamento di “Cammini DiVini” : l’escursione sarà lunga circa 9 km e prevede 3 ore di cammino. Il ritrovo per le iscrizioni è fissato alle 8.301 al Ristorante Serra per poi partire alle 9.30. Il coso per partecipare è di 8 euro per la sola camminata più 25 euro per il pranzo all’arrivo (facoltativo). Necessaria la prenotazione al 339 4188277 o via mail a augusto.cavallo66@gmail.com.

A Conzano questa domenica si può visitare “Dieci per Dieci”, la mostra temporanea allestita presso Villa Vidua con un’esposizione di opere inedite di Enrico Colombotto Rosso, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa dell’artista. La mostra si può visitare dalle 16 alle 19.

Sempre a Conzano, all’Auditorium San Biagio, alle 18, si può assistere al concerto “Una storia di Violoncelli”. Si esibiranno Claudia Ravetto e Silvio Righini. L’ingresso è libero.

A Garbagna è stata inaugurata ieri la mostra “Angelo Barabino – L’incanto della natura”. L’esposizione è dedicata ad Angelo Barabino, il pittore divisionista che ha segnato la prima metà del novecento tortonese per ricerca artistica e passione civile. La mostra è curata da Manuela Bonadeo e si può visitare il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

A Rosignano Monferrato continua la mostra “Monferrato: da luogo a luogo da segno a segno. Incisioni e disegni” propone le opere di una ventina di artiste ed artisti realizzate con le tecniche dell’arte incisoria e del disegno. Protagonisti delle opere esposte anche le vigne ed i borghi monferrini. Inaugurata in occasione di Golosaria Monferrato, la mostra è visitabile fino al 30 giugno, il sabato e la domenica negli orari 10-12.30 e 15-17.30 con partenza delle visite dall’Info Point Turistico (piazza Sant’Antonio, via Bonelli). Consigliata la prenotazione.

Sul nostro sito trovate anche tante idee su cosa fare venerdì 9 giugno e cosa fare sabato 10 giugno ad Alessandria e in tutta la nostra provincia. Se invece preferite una sagra, qui trovate un elenco di quelle previste nel weekend dal 9 all’11 giugno.

Foto di Sven Wilhelm su Unsplash