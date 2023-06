Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 10 giugno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche in questo weekend sono molteplici gli eventi in programma ad Alessandria e provincia.

Sarà un sabato all’insegna della musica, del teatro e non solo. Al campo sportivo comunale di Pecetto di Valenza si terrà uno speciale concerto omaggio a Vittorio De Scalzi. Roberto Tiranti e Beggar’s Farm dalle 21 proporranno alcuni tra i più famosi successi del cantautore e polistrumentista, fondatore dei New Trolls, insieme a brani di De Andrè e altri famosi cantautori. In occasione del concerto, a favore della sezione provinciale della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, già dalle 18 sarà attivo il servizio bar del campo sportivo comunale dove gusterete panini e altri piatti della tavola fredda. Il biglietto numerato con posto a sedere costa 15 euro, 10 euro per il posto unico. Per informazioni e prenotazioni potete contattare Tuttomusica Alessandria al 0131 1852294 oppure 335 5346152, Laservalenza al 0131 972090 e il Bar del Circolo L’albero di Pecetto al 338 3403662.

Gamalero si anima grazie all’iniziativa “Angoli segreti. Musica, teatro, arte e cultura nei cortili del paese“. A partire dalle 17 si terranno diverse esibizioni artistiche nei cortili e nelle vie del paese, a chiudere una performance del comico Simone Repetto. Troverete anche molti stand per lo street food. Il prezzo per partecipare all’evento è di 5 euro. I giovani della pro Loco hanno raccontato di più sulla manifestazione in questa intervista.

Costretti a rinviare la sfida prevista lo scorso 14 maggio a causa del maltempo, i campioni di skate cross si sono dati appuntamento oggi a Sezzadio, per la gara del campionato interregionale di skate cross organizzata dalla Società Sportiva “Eagle Skate” in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici. In via Aleramo, accanto al campo sportivo di Sezzadio, già dalle 9 del mattino sarà possibile assistere a emozionanti sfide tra abilissimi atleti, che con i loro pattini in linea sfrecceranno lungo un grande circuito con rampe alte anche 2 metri. L’ingresso è gratuito, trovate il programma completo dell’evento nel nostro articolo.

A Piovera, invece, oggi e domani, domenica 11 giugno, c’è la festa dell’agricoltura, manifestazione giunta alla 14esima edizione. Nella giornata di sabato, alle 16, potrete assistere al convegno “Acqua, la linfa vitale in esaurimento…” nell’ex sala consiliare del comune di Piovera. Alle 19.30 potete partecipare alla cena contadina gustando un risotto e non solo sotto la tensostruttura del centro sportivo. Trovate maggiori dettagli nell’articolo su RadioGold.

Cosa fare ad Alessandria

Fino al 29 ottobre nelle sale d’arte al piano terra di Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28 ad Alessandria, è allestita la mostra antologica “Segni materiali fonemi” che raccoglie una quarantina di opere di Carlo Pace, tra cui alcune inedite ed è suddivisa idealmente in tre percorsi che rappresentano i tre momenti principali dell’artista. La mostra è aperta sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni rispetto alla prenotazione di visite guidate è possibile scrivere all’email didattica.fondazionecral@gmail.com oppure chiamare il 347 8095172.

A Marengo continua “Marengo, terre belle in quattro tappe“. Dalle 10 alle 18 ci sarà la convenzione di Alessandria: da Marengo a Garofoli una cavalcata per la firma della pace. Inoltre potrete partecipare a delle visite guidate a cura del FAI nella Cascina Napoleonica e nella Chiesa di Santa Giustina e Sant’Agnese nella frazione di Torre Garofoli. I Ciceroni del FAI vi accoglieranno con i racconti della Cascina e della Chiesa e vi illustreranno le meravigliose opere di Camillo Procaccini, presenti all’interno della chiesa. Alle 21.30 ci sarà una fiaccolata nella Corte d’Onore di Marengo. L’evento continuerà domenica 11 giugno al Parco Desaix, alle 10, con gli onori ai Prodi di Marengo.

Proseguono le serate danzanti al Circolo “La Familiare” di Alessandria: il circolo in viale Massobrio 18 ad Alessandria. “La Familiare” vi farà poi danzare tutti i giovedì, sabato, domenica, e anche a Ferragosto, fino al 10 settembre. Durante le serate sarà attivo il servizio ristorante e tutti giovedì sera “la magica Elisabetta”, ossia la regina dei fornelli del circolo Elisabetta Brè, rifocillerà i danzatori con uno spuntino di mezzanotte. Le serate con musica da ballo prevedono il giovedì sera un ingresso di 3 euro per le signore e di 5 euro per gli uomini e un biglietto unico a 5 euro il sabato e la domenica.

Al Conservatorio Vivaldi, per la nuova edizione di “Scatola Sonora“, il festival internazionale di opera e teatro musicale di piccole dimensioni, sono in programma due concerti. Alle 17 all’Auditorium Pittaluga, andrà in scena “E la gorgia divien cruda”, un reading in forma di oratorio profano. Alle 19.30, invece, nella Sala Abbà-Cornaglia, si esibiranno la classe del corso libero di ukulele del professor Giovanni Albini e gli studenti della Biennale di Poesia di Alessandria della prof.ssa Lina Maria Ugolini. La musica spazierà da grandi classici di Bob Dylan e Roberto Vecchioni alle melodie di Philip Glass e Bart Howard, passando per brani delle tradizioni popolari hawaiana, brasiliana e americana. L’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Per altre info potete consultare il sito del Conservatorio Vivaldi nella sezione eventi.

Fino al 18 giugno c’è la mostra “100 anni di profumo. Alessandria, la culla del profumo d’Italia” in piazza Marconi. L’allestimento della mostra “sospesa” è un avvincente percorso narrativo con le opere di uno dei maggiori illustratori contemporanei, Stefano Riboli che racconta l’evoluzione del marchio Felce Azzurra associato a luoghi e opere caratteristiche della città di Alessandria.

Il Museo Etnografico “C’era una volta” ospita la mostra “Gioielli in chiacchierino“, esposizione che presenta oggetti interamente creati a mano con l’antica arte del chiaccherino a cura di Maria Rosa Cucchiara. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito del Museo.

Nel cortile del Palazzo Comunale alle 21, la compagnia lirica “Tenuta Cravina” metterà in scena gratuitamente “Madama Butterfly“, la tragedia giapponese in tre atti di Giacomo Puccini. Lo spettacolo è stato realizzato per l’Alexandria Opera Festival, l’iniziativa che mira a portare spettacoli di opera lirica in tutta la provincia di Alessandria.

Alle 14 alla Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi “Emanuele Luzzati”, i più piccoli potranno seguire un laboratorio di fotografia, tenuto dalla fotografa Valentina Tamborra. L’evento si svolgerà nell’alveo delle iniziative legate a Middle MonFest 2023, manifestazione curata da Mariateresa Cerretelli e sarà riservato ad un massimo di 12 partecipanti. La partecipazione a tutti gli incontri e attività è gratuita. I materiali necessari ai laboratori saranno forniti dalla biblioteca. Per aderire alle iniziative è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it.

La rassegna “Musicalia” offre nel weekend ben due concerti al Museo Etnografico “C’era una volta” in piazza Gambarina 1. Oggi alle 17 ci saranno le prove d’esecuzione, con gli allievi del Vivaldi e del Liceo Umberto Eco. Ingresso libero.

Arriva il primo appuntamento del “Festival Musica e Risate”. Negli spazi del Circolo La Casetta debutta l’evento organizzato dall’agenzia SAAS, in collaborazione con il direttore artistico Giorgio Mengato. Venti artisti interpreteranno i migliori successi degli anni 80, 90 e 2000. La festa avrà luogo anche in caso di maltempo dato che la struttura è pronta ad accogliere le esibizioni anche nella sala al chiuso. L’ingresso è libero e l’apertura delle porte sarà alle 19 e il concerto inizierà alle 20.30. È previsto inoltre un punto ristoro.

Cosa fare a Valenza

Ultimo giorno per visitare la mostra “Mezzo secolo di formazione orafa” nella suggestiva cornice di Palazzo Valentino, sede del Centro Comunale di Cultura. Attraverso questa esposizione, curata da Barbara Battistella, osserverete il materiale storico, fotografico e multimediale della scuola orafa “Vincenzo Melchiorre“, oltre ad alcuni manufatti realizzati nel corso degli anni dagli allievi, alcuni dei quali vincitori di prestigiosi premi nell’ambito di concorsi nazionali ed internazionali. La mostra rimane aperta dalle 9 alle 12.

L’Associazione Amici del Jazz è giunta all’ultimo appuntamento della seconda edizione del Festival BlueJazz02. Questa sera al Teatro Sociale, Walter Calloni, uno dei più amati e versatili batteristi del panorama musicale italiano, suonerà assieme al pianista e compositore Massimo Colombo e al bassista Giulio Corini. I tre artisti riprenderanno il filo di “Linea C”, la storica formazione con Stefano Cerri e riprodurranno il repertorio di Bud Powell, Charlie Parker e Weather Report. Il concerto inizierà alle 21. Potete acquistare i biglietti all’ingresso del teatro oppure online cliccando qui.

Cosa fare a Tortona

A Palazzo Guidobono, in Piazza Aristide Arzano 1, trovate la mostra documentale “Una principessa a Tortona”, dedicata alla figura di Cristina di Danimarca. La mostra è aperta dal giovedì alla domenica, dalle 15.30 fino alle 19.

Fino al 29 luglio sarà possibile visitare al Museo Diocesano la mostra di Greta Penacca “Holy Vestments and Sacred Images”. Si tratta di un congruo numero di lavori, carte e tele, sculture in argilla e un gioiello, che hanno come tema l’indagine sulla forma del sacro. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Per saperne di più potete consultare la pagina Facebook del museo.

Comincia oggi l’edizione estiva del Perosi Festival di Tortona. Alle 21 nell’Abbazia di Rivalta Scrivia suona l’Insubria Chamber Orchestra. A dirigere Giorgio Rodolfo Marini, al pianoforte Carlo Levi Minzi. L’ingresso è libero, ma vi consigliamo di prenotare cliccando su lorenzoperosi.net.

Cosa fare a Casale Monferrato

L’Accademia Musicale San Matteo presenta “I saggi nel chiostro“. Per questo weekend sono stati organizzati dei concerti live che animeranno il chiostro della chiesa San Matteo in via Emilia 291. Questa sera alle 18.15 si esibiranno gli allievi di canto moderno e di interpretazione con il professore Omar Muratore. L’ingresso è libero.

Nel weekend, dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alla 19, potrete entrare nel Castello del Monferrato, mentre dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 potrete visitare il Museo civico e Gipsoteca “Bistolfi“. Grazie alle nuove tracce audio potrete ascoltare informazioni, curiosità e aneddoti sulle collezioni del Museo direttamente sul vostro smartphone, inquadrando i nuovi QR code presenti. Lungo il percorso sono inoltre presenti cinque tracce audio dedicate ai più piccoli. Fino al 24 settembre negli orari di apertura del Museo è visitabile anche l’esposizione “Leonardo Bistolfi e la fortuna della Croce Brayda”. Il prezzo del biglietto intero è di 5 euro, ridotto 3 euro e 60. L’entrata è gratuita per gli abbonati ai Musei del Piemonte e per chi ha la tessera MoMu Monferrato Musei.

“Enrico Colombotto Rosso, allure d’art” è il titolo della mostra dedicata al maestro monferrino che resterà aperta al pubblico fino al 30 luglio 2023 nel Salone Marescalchi del Castello di Casale Monferrato. Enrico Colombotto Rosso è stato uno dei protagonisti del secondo Novecento con la sua produzione artistica che lo ha portato a una fama internazionale e questa esposizione si articolerà basandosi su un corpus di opere d’arte ad olio, a tempera e a china, oltre ad assemblaggi e fotografie. Potete visitare la mostra nei weekend dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Questo weekend, sempre al Museo del Tesoro del Duomo potete visitare la mostra “Luci e colori dell’Apocalisse di San Giovanni” che ospita lungo tutto il percorso dei sottotetti della Cattedrale trentatré pannelli dipinti dall’artista di origine novarese Paolo Colombo. Il pittore attraverso colori brillanti e forme evocative ha voluto proporre la propria lettura del Testo Sacro. L’ingresso è a offerta libera e potete entrare dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica.

Oggi e domani, domenica 11 giugno, come ogni secondo fine settimana del mese, torna l’iniziativa “Casale Città Aperta“, la tradizionale manifestazione ideata per promuovere e valorizzare i monumenti e i musei cittadini. Durante queste due giornate si potranno visitare molte strutture tra le quali il Castello del Monferrato, la Chiesa di Santa Caterina, il Teatro Municipale, la Torre Civica e Palazzo Gozani di San Giorgio, sede del Comune. Per conoscere meglio il programma vi consigliamo di cliccare qui.

Inoltre, nella chiesa di Santa Caterina, potrete scoprire da vicino la bellezza degli affreschi interni, contribuendo alla raccolta fondi per la copertura dei costi di restauro. Grazie alla presenza, fino a fine lavori, della torre di ponteggio interna, è possibile accedere con il montacarichi ai primi due piani di lavoro ed eventualmente raggiungere anche il terzo livello salendo a piedi dalla scaletta. Prima dell’accesso al cantiere i visitatori verranno dotati di idoneo dispositivo di protezione individuale (caschetto). È obbligatorio prenotare la visita scrivendo all’email info@santacaterinacasalemonferrato.it. L’iniziativa si propone di emozionare, informare e coinvolgere nella raccolta fondi per il restauro ed è quindi richiesta un’offerta minima di 30€.

Cosa fare a Ovada

Il giovedì, il venerdì e il sabato, all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato Ovadese, è possibile assistere alla mostra di arte contemporanea di Abo Alberto Nori e Michelangelo Toffetti, dal titolo “Tra coscienza e materia”. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

Cosa fare ad Acqui Terme

Siete invitati a partecipare a “Caff&Libro“, un incontro per leggere e sorseggiare un caffè in compagnia nel bar e ristorante “Centrale” in corso Dante 40. L’incontro inizia alle 17.

La scuola di danza “ASD In punta di piedi” ha organizzato per questa sera al Centro Congressi, in viale Antiche Terme, il saggio di fine anno. Lo spettacolo si incentrerà sulla figura della cattiva de “La carica dei 101”, Crudelia De Mon. Si esibiranno tutti gli allievi della scuola. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato verrà devoluto all’Anffas Onlus di Acqui Terme.

Alle 18 al Teatro Antico andrà in scena un adattamento de “Lo specchio dell’Istrione” a cura del Teatro della Juta. Regia di Luca Zilovich, con Giacomo Bisceglie, Linda Morando e Luca Zilovich. Ingresso libero.

Nella Sala Santa Maria, in via Barone 3, si terrà un recital pianistico di Luca Galli, vincitore del III Premio della categoria d’eccellenza del concorso pianistico della città di Albenga. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il concerto inizia alle 21. Per avere maggiori info potete contattare il numero 329 5367708.ù

Enzo Bianchi sarà il protagonista dell’evento organizzato alle 18 dalla Libreria Terme in collaborazione con la Biblioteca Civica. Nel suo ultimo libro affronta il tema della morte offrendo una appassionata meditazione sulla più ineludibile delle domande: “cosa c’è di là?“. Attraverso l’energia che l’autore sprigiona dalle sue parole in un vero e proprio inno alla vita, vi troverete davanti a una riflessione sulle delusioni e le gioie della vita e sul rinascere. Introdotto da Matteo Ravera, consigliere delegato alla Biblioteca, l’autore dialogherà con Piero Spotti della Libreria Terme e Paolo Repetto.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

“Scavalcamontagne” ha raggiunto la sua quarta edizione. Tre mesi di cammino, quattro regioni, sette province, quarantasei comuni attraversati e più di 600 km di sentieri tra paesaggi mozzafiato. Gli attori in cammino porteranno sulle piazze dei meravigliosi piccoli borghi attraversati cinque spettacoli musicali. Questa sera alle 21, all’Arena Comunale di Terzo, andrà in scena la libera e irriverente interpretazione dell’ operetta “Al Cavallino Bianco” di R. Benatzky e R. Stolz. Ingresso libero. Per info potete cliccare sul sito scavalcamontagne.

A Rosignano Monferrato, il sabato e la domenica, è possibile visitare i sette Infernot situati nel centro storico: l’Infernot del Municipio e del cortile del Municipio; l’Infernot della Vetrina dei Vini e della Viticoltura Rosignanese; l’Infernot della Battaglia e l’Infernot di Casa Avalle. È consigliata la prenotazione all’info point turistico di Rosignano Monferrato. Il numero da contattare è 377 169 3394. Per avere maggiori informazioni invece, potete contattare gli Uffici Comunali tramite il numero 0142 489 009 o l’email info@comune.rosignanomonferrato.al.it.

Al Castello di Piovera c’è la mostra d’arte contemporanea “No, negare il negativo”, a cura di Niccolò Calvi di Bergolo, Giuseppe Castelli e Maria grazia Dapuzzo. La mostra è aperta al pubblico ogni fine settimana di maggio e giugno dalle 15.30 alle 19 durante i giorni di apertura del castello.

La Galleria Gamondio a Castellazzo Bormida ospita fino al 18 giugno una mostra dedicata a Giovanni Migliara, il grandissimo pittore ottocentesco alessandrino. La mostra resta aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’ingresso è libero.

Il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 è possibile visitare al Museo della Resistenza e della Vita sociale, in Val Borbera “G.B. Lazagna” a Rocchetta Ligure, la mostra “Carte di Famiglia. Documenti e cimeli dall’archivio Lazagna“. L’evento è parte del Benedicta Festival 2023. Ingresso libero.

Proseguono gli appuntamenti de “La settimana dell’arte e della cultura” a Cassano Spinola. Alle 14.30 inizierà il pomeriggio green, gli alunni delle scuole elementari e medie saliranno in sella alla bici per una gita organizzata dal gruppo “Costante Girardengo”. La manifestazione, dedicata alla memoria di Sandrino Carrea e di Fabio Pizzorno, prevede anche la piantumazione dell’“Albero delle Leve”. Alle 21 musica live. Per avere maggiori info sull’evento clicca qui.

Si tiene questo weekend l’evento, esteso in tutto il territorio nazionale, “La lunga notte delle chiese”. Si tratta della notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura in chiave di riflessione e di spiritualità. La collaborazione è con le Diocesi italiane, i loro Vicariati alla cultura, gli Uffici di Arte Sacra, le Pastorali giovanili e, trattandosi di un evento ecumenico, con le altre confessioni religiose. La Val Borbera ha aderito con entusiasmo all’evento per il secondo anno, intitolandolo “Chiese aperte in Val Borbera”: parteciperanno ben 18 chiese, il Museo di Arte sacra di Rocchetta Ligure e il Palazzo Doria – Spinola – Pallavicino a Cabella Ligure, sede della Fondazione Mondiale Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga. Oggi potete visitare la chiesa di sant’Antonio Abate, il santuario della Madonna della Guardia, la chiesa di San Giorgio, la chiesa di santa Caterina, la chiesa di san Rocco, la chiesa di San Pietro e il santuario della Madonna dell’Annunciazione. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni consultate il sito ufficiale dell’evento.

A Camino questo weekend si potrà assistere alla mostra di Colombotto Rosso nel Centro Servizi del Comune. Sarà possibile anche visitare la Casa Museo di Enrico Colombotto Rosso, alle 9.30 e alle 11 su prenotazione. A seguire si terrà una visita guidata alla cantina Pierino Vellano e alle Botti Bistrot per degustare i vini etichettati con i dipinti del pittore. L’inaugurazione della mostra sarà alle 10.30 di questo sabato 10 giugno.

A Rosignano Monferrato fino al 30 giugno, il sabato e la domenica negli orari 10-12.30 e 15-17.30 potete visitare la mostra “Monferrato: da luogo a luogo da segno a segno. Incisioni e disegni”, nella quale trovate una serie di opere di artiste e artisti realizzate con le tecniche dell’arte incisoria e del disegno. La mostra si trova nei Saloni A. Morano in via Vercella.

Nella ex chiesa di San Remigio, a Villadeati, c’è “Tra terra e mare” la mostra pittorica di Olivier Bonnifait. Visitabile oggi e domani, domenica 11 giugno, dalle 17 alle 22.

È in programma per oggi il concerto di chitarra del Maestro Victor Villadangos, nell’Auditorium San Rocco a Frassineto Po, organizzato dal Comune e dall’Associazione culturale Tango Mio. Per maggiori dettagli clicca sulla pagina Facebook Frassineto Po Eventi.

Alle 18, in piazza Rovelli nella Sala Polifunzionale di Garbagna, si terrà l’inaugurazione della mostra dedicata ad Angelo Barabino, il pittore divisionista che ha segnato la prima metà del novecento tortonese per ricerca artistica e passione civile. Un omaggio nel 140° anno della sua nascita attraverso i temi che hanno ne hanno caratterizzato la pittura con soluzioni espressive sempre nuove, in primo luogo il paesaggio, con cui Barabino interpreta il profondo senso di appartenenza alla sua terra. La mostra è curata da Manuela Bonadeo ed è accompagnata da un piccolo catalogo realizzato da Graziano Bertelegni.

Arriva a Borghetto di Borbera un concerto in collaborazione con il giardino botanico “Spinarosa” e organizzato da Associazione Le Cucalle. Alle 18, nel Castello di Torre Ratti, suoneranno Kevin Cafaro e Christian Danciu, allievi della Liceo Musicale Umberto Eco di Alessandria e a seguire salirà sul palco il duo formato dalla soprano Marta Leung e dal pianista Massimiliano Pinna che riprodurranno le musiche di Debussy, Shumann, Mascagni, Puccini e Rossini. Inoltre, fino alle 20.30, vi sarà possibile visitare il Museo del Giocattolo nella Casa del Fante. In caso di maltempo il concerto si terrà nell’Auditorium Docup. Ingresso libero.

Nella Pieve Romanica di San Pietro a Volpedo, per il Festival “Echos 2023, i luoghi e la musica” si terrà il concerto “Schubert, sulle ali del canto” del duo Manara–Voghera. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per l’occasione, a partire dalle 15 fino all’inizio del concerto, sarà possibile visitare lo Studio-Museo di Giuseppe Pellizza da Volpedo e il Museo didattico con installazione multimediale in piazza Quarto Stato. Per info potete cliccare a questo link per entrare sul sito ufficiale del festival.

All’osservatorio astronomico di Casasco, Federico Ciocca tiene un incontro per discutere sulle catastrofi celesti, che affascinano e al contempo terrorizzano l’uomo dalle epoche più antiche. L’evento inizia alle 21, l’ingresso è gratuito per chi è già iscritto all’associazione di promozione sociale Astronomia e Ambiente. Per effettuare l’iscrizione potete cliccare a questo link. La quota associativa si può pagare all’ingresso dell’osservatorio.

Per la rassegna “LibriAmoci“, questa sera alle 17, all’Auditorium Sant’Antonio a Cella Monte, si terrà la presentazione del libro “La regione del silenzio” di Patrizia Monzeglio. In dialogo con l’autrice ci sarà Andrea Bertolotti. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Alle 21 nella Sala Consiliare del Comune di Castellazzo Bormida, ci sarà il terzo appuntamento della VI edizione del Gamondium Music Festival. A suonare sarà il celebre e raffinatissimo pianista Simone Gragnani, che presenterà un concerto dedicato a due compositori emblema del pianoforte romantico, Chopin e Liszt. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

A Villadeati potete partecipare alla rappresentazione teatrale “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro” di Pietro Sarubbi, attore, regista e docente di regia cinematografica, già interprete di Barabba nel film di Mel Gibson. Sarubbi porterà in scena, con delicatezza e sensibilità, il primo degli apostoli. Lo spettacolo sarà nella chiesa di San Remigio a Villadeati. Per info e prenotazioni contattate il numero 329 048 8928.

Torna a Carrega Ligure il Festival itinerante di musiche, luoghi e tradizioni “Appennino Futuro Remoto“. Sarà la frazione di Cartasegna a ospitare la giornata in programma quest’oggi dal titolo “Il paese raccontato, il paese cantato”. Durante la giornata si svolgeranno incontri con alcuni abitanti, una visita guidata con partenza alle 11,30 dalla piazza della Chiesa. Ospite speciale sarà Don Luciano Maggiolo, parroco storico della valle. Alle 13, nello spazio all’aperto del circolo Acli del paese, ci sarà la possibilità di pranzare tutti insieme e di cantare intorno al tavolo, come da tradizione. A partire dalle 15 si esibiranno “I Cantori dell’Oltrepò” e il “Gruppo Spontaneo Trallalero”. Per informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione e prenotazione, contattate il 3772748083 o scrivete all’email appenninofuturoremoto@gmail.com.

A Grondona arriva una “festa per la Madre terra“, un evento dedicato a sostenere i diritti del pianeta. In piazza E. Garrone a partire dalle ore 15 si apriranno i Mercatini del Biologico e dell’Artigianato e l'”Area del Ben-Essere”, coordinata da esperti e terapisti che vi spiegheranno le cure alternative naturali per il corpo e per la mente. I più piccoli potranno partecipare al laboratorio “Radici, fiori e piccoli cuori”. Alle 16 molti artisti scenderanno in piazza e non mancherà la musica. Alle 19.30 si terrà la cena biologica in piazza mentre alle 21.30 le luci si accenderanno su Carla Pochettino e la sua scuola MuyTango di Novi Ligure. A seguire il duo “Bailenga – Balfolk & Canti” e “Danze dal Sud Italia”, Elisa Guarraggi & Pietro Ariotti esperti nel portare la festa popolare in ogni luogo.

Continua la rassegna de le “Quattro chiacchiere d’autore” nella Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” di Tagliolo Monferrato. Alle 17 verrà presentato il libro “Italo Calvino. Il partigiano Santiago” delle scrittrici Daniela Cassini e Sarah Clarke Loiacono. Un volume antologico ricco di documenti, fotografie, scritti d’archivio, approfondimenti e inediti che verte sull’esperienza diretta e vitale vissuta da Calvino durante la Resistenza.

Foto di Dolo Iglesias presa su Unsplash.