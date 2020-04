AGGIORNAMENTO ORE 08.15 – Un simbolo di speranza e unità quello che ha messo in atto la Questura di Alessandria. L’edificio è illuminato con le luci tricolore per ricordare che l’Italia sconfiggerà il virus.

AGGIORNAMENTO ORE 07.55 – Nell’articolo sottostante vi abbiamo raccontato la storia di Don Pietro Sacchi, sacerdote orionino della comunità del Paterno di Tortona, diventato una sorta di cappellano dell’ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona.

PIEMONTE – Quella di ieri è stata un’altra giornata tragica per il Piemonte. La Regione ha infatti comunicato il decesso di altre 70 persone affette da Covid-19. Di queste otto nella sola provincia di Alessandria con i contagi saliti a quasi 1400. Ma ieri è stata anche la bagarre sulle uscite genitori-figli dopo la nota e successivo chiarimento del Viminale. Di fatto non cambia nulla poiché le regole restrittive rimangono invariate come ci ha spiegato lo stesso Questore di Alessandria. Inoltre il Comune di Casale Monferrato si è offerto alla Regione di sperimentare sulla popolazione il test rapido attraverso i prelievi di sangue per identificare o meno soggetti positivi al virus abbattendo così i tempi d’azione.