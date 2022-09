Piscina Borsalino: entro l’estate un parco acquatico per i bambini e campi di padel, beach volley e beach tennis

ALESSANDRIA – Novità importante per il cosiddetto “tris” di centri sportivi di Alessandria, il circolo Borsalino, il Nuoto Club e il campo di atletica. Lunedì è stata infatti ufficializzata la concessione delle strutture tramite un project financing all’Asd Bob Team e alla Srl Selva Mercurio, un’azienda comasca. Soddisfatto il presidente dell’asd Bob Team Antonio De Sanctis: “Ci concentreremo innanzitutto sul circolo Barberis. Una nuova piscina, in particolare un parco acquatico per bambini, prenderà il posto di due campi di tennis. Aggiungeremo poi campi da padel, da beach volley e da beach tennis. L’obiettivo è terminare tutto entro la prossima estate”.

Diversi i programmi rispetto alla struttura Nuoto Club: “In questo caso dovremo aspettare la scadenza della concessione al precedente gestore, prevista ad aprile. Come avevamo già rimarcato, vogliamo costruire un nuovo impianto natatorio al coperto, dopo aver abbattuto quello attuale che, purtroppo, non è più recuperabile”.

Il campo di atletica, infine, dovrà necessariamente subire una riqualificazione: “La pista dovrà essere riparata da chi l’ha installata. Mi risulta che il cosiddetto periodo di garanzia non sia ancora terminato e, purtroppo, in alcune parti si sta deteriorando. Poi è nostra intenzione sistemare le aree verdi e gli spogliatoi. Anche in questo caso, però, i lavori dovrebbero iniziare a metà del 2023″ ha concluso il presidente De Sanctis.