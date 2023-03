Nuovo Ospedale Alessandria, Poggio (Lega): “Dal Partito Democratico polemiche incomprensibili”

ALESSANDRIA – Sul nuovo ospedale di Alessandria, dopo l’attacco del Pd col consigliere Ravetti, non si è fatta attendere la replica della Lega, col consigliere di maggioranza Daniele Poggio. “È incomprensibile la posizione assunta dal consigliere Ravetti che certamente dimentica il pregresso dell’iter dell’ospedale di Verduno, costato svariati milioni di euro alla comunità piemontese per la scelta sbagliata del sito dell’ospedale. Al consigliere del Pd ricordiamo che l’individuazione della nuova area nel quartiere Galimberti deriva dalla nuova classificazione del piano ambientale integrato che avrebbe vista maggiorata la spesa di messa in sicurezza idrica dell’area per 160 milioni di euro, oltre al non rispetto delle scadenze previste dal finanziamento Inail”.

“Ci teniamo a sottolineare” ha aggiunto Poggio “che il costo di realizzazione del nuovo ospedale è certo e garantito dal DPCM del 16 settembre 2022 come anche le eventuali maggiorazioni derivanti dall’aumento dei costi che trovano comunque copertura all’interno del totale che l’Inail ha riservato al Piemonte. Ricordiamo al consigliere Ravetti che in ogni caso sarà la Regione a farsi carico dei 3 milioni di euro necessari alla realizzazione del progetto esecutivo. Ora il Comune di Alessandria, che per voce del suo Sindaco ha condiviso il metodo di serietà e rigore dei conti impostato dalla Regione, avrà 30 giorni di tempo per far pervenire le proprie osservazioni d’intesa con la conferenza dei sindaci dell’Asl. Ribadiamo che la messa in sicurezza idrogeologica della città di Alessandria resta un obiettivo prioritario per l’amministrazione regionale, che si farà portavoce col governo affinché le risorse necessarie vengano stanziate il prima possibile”.