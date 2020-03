AGGIORNAMENTO ORE 08.36 – La scorsa settimana 24 studenti di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale di Alessandria si sono laureati in videoconferenza. È uno degli effetti delle chiusure fisiche delle Università a causa del coronavirus. I candidati hanno potuto esporre i risultati e le attività pratiche svolte durante il proprio periodo di stage, della durata di 200 ore.

AGGIORNAMENTO ORE 08.29 – Sul coronavirus è bagarre tra il Movimento 5 stelle e la Giunta di Alessandria. Motivo del contendere le tasse per bar e ristoranti. “Via il canone di occupazione suolo pubblico nel 2020 per bar, ristoranti ed esercizi commerciali danneggati dall’emergenza Coronavirus”, ha chiesto il M5s.

AGGIORNAMENTO ORE 07.51 – La commovente storia di Fabrizio e della sua donazione al San Giacomo di Novi Ligure: “I veri eroi hanno i camici bianchi. Grazie per quello che fate“. La notizia la potete leggere nel post sottostante.

PIEMONTE – La giornata di ieri ha visto la provincia di Alessandria piangere un nuovo morto per colpa del coronavirus. Con quest’ultima perdita il totale delle vittime nell’Alessandrino sale così a 156 per un totale di 795 in tutto il Piemonte con Torino che resta la più colpita con oltre 200 decessi. Intanto proseguono le donazioni da parte di privati ai nosocomi cittadini. Ad Alessandria il signor Fulong Lin ha consegnato oltre 200 mascherine al Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, mentre il gruppo Facebook Novi Ligure notizie e non solo ha raccolto oltre 10 mila euro per il San Giacomo.