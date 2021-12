Un anno in provincia di Alessandria: le foto e i servizi che raccontano il 2021

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il 2021 è ormai agli sgoccioli. Poche ore ci separano all’inizio di un nuovo anno che tutti speriamo sia ricco di soddisfazioni e novità. Ma soprattutto non vediamo l’ora di tornare a quella normalità che dal marzo del 2020 ormai non conosciamo più. Ma cosa è successo in provincia di Alessandria in questi 365 giorni? Ripercorriamo alcuni degli eventi più importanti con le foto-notizie realizzate da RadioGold.

GENNAIO 2021

A inizio anno viene comunicato che nei terreni dietro al Retail Park di Alessandria verrà costruito un centro logistico di Amazon.

Alla fine di gennaio 2021 un lupo è stato avvistato a Gabiano da un agricoltore che a bordo del suo trattore stava arando un campo.

FEBBRAIO 2021

L’11 febbraio i Carabinieri del Noe si sono presentati alla Solvay di Spinetta Marengo per una indagine coordinata dalla Procura di Alessandria.

MARZO 2021

A Valmadonna tanti spaventapasseri per dire no al biogas: “Un altro segnale per farci sentire”.

APRILE 2021

Il 29 aprile abbiamo raccontato la tragedia che si è consumata al cantiere Amazon dove un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

MAGGIO 2021

Nella notte del 14 maggio le fiamme distruggono il bar della Cittadella di Alessandria. Si scoprirà più avanti l’origine dolosa del rogo dopo l’arresto del responsabile.

GIUGNO 2021

Il 17 giugno, dopo i calci di rigore contro il Padova, l’Alessandria Calcio torna in Serie B dopo quasi mezzo secolo di attesa.

Sempre a giugno, questa volta il 29, la Bertram Derthona vince i playoff e viene promossa in Serie A1 dopo la vittoria in Gara 5 con Torino.

Il video del branco di lupi ripreso lungo l’Orba in provincia di Alessandria ispira una tesi universitaria.

LUGLIO 2021

Alessandria ha una passeggiata dedicata a Matteo Marco e Antonino, i tre vigili del fuoco che hanno perso tragicamente la vita nella strage di Quargnento.

A luglio viene annunciato che la Divota Cumedia del Gelindo diventerà un’opera lirica che verrà esportata in tutto il mondo.

AGOSTO 2021

Il 14 agosto un incendio ha devastato la discarica di Castelceriolo. A essere colpita è stata l’area ingombranti già incendiata nel 2018. Le cause sarebbero autocombustione.

Il giorno successivo, il 15 agosto, un altro violento incendio si è abbattuto sulla provincia. Questa volta a venir colpito un maneggio di Molare con diversi cavalli morti.

Nonostante la pandemia c’è stata possibilità ad Alessandria anche di festeggiare: il 31 agosto è andato in scena il capodanno alessandrino con protagonisti i Grigi.

OTTOBRE 2021

A inizio mese un devastante incendio si propaga sopra al tetto del McDonald’s di via Giordano Bruno ad Alessandria. Fortunatamente nessuno resta ferito.

NOVEMBRE 2021

La triste storia (e foto) del lupo che è stato purtroppo investito lungo la tangenziale alle porte di Alessandria.

Il 13 novembre in via Verneri, al quartiere Cristo di Alessandria, un uomo è stato accoltellato alla schiena. Sul posto per le indagini i Carabinieri.

DICEMBRE 2021

A inizio dicembre in provincia di Alessandria si è registrata la prima abbondante nevicata di questo fine anno.

Dicembre si è aperto anche con un tripudio di bianco e rosso: i colori dei costumi di Babbo Natale serviti per raccogliere fondi per la Fondazione Uspidalet.

Un uomo ha spara ai cinghiali dalla strada vicino ad Alessandria, Federcaccia lo ha individuato ed espulso. Al cacciatore ritirato poi il porto d’armi.

La domenica dell’11 dicembre un incendio scoppiato in una palazzina in via Arnaldo da Brescia ha portato via la maestra di musica Monica Prendin.

Sotto le feste Alessandria si è illuminata con i colori del Natale. Una serie di eventi hanno accompagnato gli alessandrini in questo periodo di festività.